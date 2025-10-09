"Рута" поразила цель на 250+ км, "Нептун" и "Фламинго" тоже дали результат, - Зеленский

Украина отвечает на удары РФ и в этом направлении есть большой успех. Украинское оружие демонстрирует ощутимые результаты.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября, передает корреспондент РБК-Украина.
"Что касается наших ударов вглубь России, то есть наших ответов на российские удары. Есть позитив. "Паляница" уже в десятках случаев начала поражать военные склады врага", - проинформировал президент.
Он подчеркнул, что это позитив, что были разные моменты, и сейчас речь уже не о единичных случаях.
В частности, второй позитив - это украинская ракета-дрон "Рута", которая поразила морскую вышку на расстоянии более 250 километров.
"Самый большой успех - "Лютый", Fire Point - было массовое применение до 300 штук, и это серьезная операция. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск - достижимы. То, что произошло, - это действительно, на мой взгляд, большой успех", - заявил Зеленский.
Также глава государства рассказал, что по "нашим данным", дефицит бензина у врага составляет до 20% от потребности. В частности, есть разные оценки - от 13 до 20%, однако подтверждено, что дефицит существенный. По словам президента, "на наш взгляд" дефицит до 20%.
Кроме того, Зеленский поделился успехами и последней недели. Он не уточнил количество, однако заявил, что "было применение нашей пары "Нептун" и "Фламинго".
"Соответствующие результаты можно самостоятельно проанализировать. Мы не говорим, что это массовое применение этой пары. Мы просто говорим, что есть применение, и есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия", - добавил глава государства.
Напомним, в среду, 8 октября, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Василия Малюка. По итогам встречи глава государства согласовал "асимметричные ответы" на войну РФ.
"Хороший доклад сегодня был Василия Малюка, председателя Службы безопасности Украины. И относительно наших операций - я согласовал со Службой некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну", - рассказал Зеленский.
Также отметим, чуть больше недели назад президент сделал предупреждение России. Он заявил, что РФ должна понимать, что если она угрожает блэкаутами в Киеве - тогда получит блэкаут в Москве. Зеленский подчеркнул, что Украина не будет слабой и будет реагировать на российские атаки на энергетику.
Кроме того, на днях он сказал, что Украина успешно применяла ракеты "Нептун" и в будущем планирует регулярно применять собственные баллистические ракеты.
Добавим, что исходя из публикаций российских медиа, украинские дроны нанесли исторический удар по нефтяной индустрии РФ. В частности, удары парализовали 38% НПЗ, что создало беспрецедентный кризис на топливном рынке.
Также издание Bloomberg писало, что за последние 4 недели поставки российской нефти морским путем были почти на максимальном уровне в течение последних 16 месяцев. Причиной тому стали успешные атаки Украины по НПЗ России.