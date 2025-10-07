Атаки Украины вынудили РФ гнать нефть на экспорт на пределе возможностей, - Bloomberg

Поставки российской нефти морским путем (танкерами) за последние четыре недели оставались почти на максимальном уровне за последние 16 месяцев. Такой эффект вызвали успешные атаки украинских защитников на российские НПЗ.

По информации издания, средний объем поставок нефти из российских портов за четыре недели до 5 октября составил 3,57 млн баррелей в день - только на 80 тысяч баррелей меньше, чем максимум с мая 2024 года.

В результате украинских атак переработка нефти в России упала ниже 5 млн баррелей в день - минимум с апреля 2022 года. При этом экспорт нефти вырос примерно на 500 тысяч баррелей в день с середины августа.

При этом, как уточняет Bloomberg, Россия, вероятно, не сможет увеличить поставки дальше: резервные мощности портов почти исчерпаны. Два главных порта - Приморск (Балтика) и Новороссийск (Черное море) - работают почти на пределе. Третий, Усть-Луга, теоретически способен экспортировать больше, но с начала года его отгрузки ниже пиков октября 2024-го. В сумме свободные мощности трех портов составляют лишь 165-265 тысяч баррелей в день.

В это время Европа усиливает контроль над российскими танкерами. В частности, Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против России, в рамках которого планируется удар по "теневому флоту" РФ, ограничения для НПЗ, трейдеров и нефтехимических компаний, в том числе из Китая, а также возможные пошлины на российскую нефть по трубопроводам.