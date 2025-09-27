ua en ru
Будет блэкаут в Москве: Зеленский пообещал проблемы для РФ, если она атакует энергетику

Суббота 27 сентября 2025 16:59
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россия должна понимать, что если она угрожает блэкаутами в Киеве - она получит блэкаут в Москве. Украина не будет слабой и будет реагировать на российские атаки на энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского 27 сентября.

Зеленский порекомендовал россиянам изучить разницу между цивилизованными странами и слабыми странами.

"Россия должна четко знать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми и не являются агрессорами. Но это не значит, что они слабые. И не надо проявлять слабость", - отметил он.

Зеленский также пообещал, что в ответ на угрозы блэкаутами в Киеве россияне могут получить блэкауты в Москве. Он дал понять, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает его в этом вопросе.

"Если угрожают блэкаутом, например, в столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России. Это, если коротко, о тех или иных моментах, о которых мы говорили с президентом", - отметил украинский лидер.

Угроза атак на энергетику: что известно

Российские оккупанты уже три года подряд, начиная с осени 2022 года, пытаются бить по украинской энергосистеме накануне отопительного сезона. Россияне совершают свои теракты, надеясь спровоцировать в Украине гуманитарный кризис.

Несмотря на массированные удары по генерации, распределительной, газовой и тепловой инфраструктуре, пока все планы оккупантов пошли прахом: украинская энергосистема выстояла и восстанавливается. Более того, Украина начала отвечать на удары по энергетике.

Этой осенью атаки на энергетику, скорее всего, возобновятся. Генеральный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий считает, что Россия будет массированно атаковать энергетические объекты Украины перед отопительным сезоном и зимой. О том же пишут в Центре противодействия дезинформации - российский диктатор-лжец Владимир Путин уже готовит для этого так называемое "информационное алиби".

В то же время Украина будет бить в ответ и выбивать российскую энергетику, сообщил президент Зеленский. Украинский лидер добавил, что его позицию разделяет и поддерживает президент США Дональд Трамп.

