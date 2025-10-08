ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский заинтриговал планами СБУ на "асимметричные ответы" на российскую войну

Среда 08 октября 2025 21:00
UA EN RU
Зеленский заинтриговал планами СБУ на "асимметричные ответы" на российскую войну Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Василия Малюка и согласовал "некоторые асимметричные ответы" на российскую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Хороший доклад сегодня был Василия Малюка, председателя Службы безопасности Украины. И относительно наших операций - я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну", - рассказал Зеленский.

Также говорили о результатах воинов Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

"Они воюют на фронте вместе с другими составляющими Сил обороны. В частности, Покровское направление, другие участки фронта", - добавил президент.

Удары СБУ по территории России

Напомним, 3 октября дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих российский нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе", который расположен в 1400 км от границы Украины.

Также дроны СБУ поразили и вывели из строя нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в Чувашской республике РФ.

В общем координационная работа СБУ, ССО, ГУР и СБС суммарно вывела из строя около 20% мощностей нефтепереработки в России, что привело к топливному кризису и усложнило логистику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Служба безопасности Украины Война в Украине Василий Малюк
Новости
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы