Зеленский заинтриговал планами СБУ на "асимметричные ответы" на российскую войну

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Василия Малюка и согласовал "некоторые асимметричные ответы" на российскую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Хороший доклад сегодня был Василия Малюка, председателя Службы безопасности Украины. И относительно наших операций - я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну", - рассказал Зеленский.

Также говорили о результатах воинов Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

"Они воюют на фронте вместе с другими составляющими Сил обороны. В частности, Покровское направление, другие участки фронта", - добавил президент.