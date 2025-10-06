ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский: после "Нептунов" Украина перейдет к регулярному использованию баллистики

Украина, Понедельник 06 октября 2025 13:50
UA EN RU
Зеленский: после "Нептунов" Украина перейдет к регулярному использованию баллистики Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина успешно применила ракеты "Нептун" и планирует регулярное использование в будущем собственных баллистических ракет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы не раз успешно применяли "Нептуны", наши крылатые ракеты. Будет время, когда мы сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты", - подчеркнул президент.

По его словам, развитие баллистики является одной из ключевых задач безопасности государства.

"Это одна из ключевых безопасных задач, задач безопасности для государства и всех предприятий и людей, которые отвечают именно за ракетную программу Украины. Своя эффективная баллистика - это одна из гарантий безопасности", - добавил он.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на потенциал украинского оборонного производства и на поддержку партнеров.

"Все партнеры Украины в мире знают потенциал нашего производства оружия значительно больше, чем финансируется сейчас благодаря нашему внутреннему ресурсу и договоренностям двусторонним с нашими партнерами", - отметил президент.

Ракеты "Нептун"

Еще в 2023 году сообщалось, что в Украине создают ракеты "длинные Нептуны". 1 октября 2024 года Зеленский на открытии второго Международного форума оборотных индустрий заявил, что Украина создала новую баллистическую ракету.

А уже в марте этого года заявил, что ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение.

Впервые ракету "Длинный Нептун" РК360Л показали на День Независимости в видео на официальном аккаунте госпортала "Оружие".

А вот в ночь на 29 сентября украинские ракеты "Нептун" поразили Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области. Он производит продукцию для нужд российского оборонного комплекса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
Нобелевская премия-2025: названы лауреаты по медицине и физиологии
Нобелевская премия-2025: названы лауреаты по медицине и физиологии
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии