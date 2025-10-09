"Рута" вразила ціль на 250+ км, "Нептун" і "Фламінго" теж дали результат, - Зеленський

"Що стосується наших ударів вглиб Росії, тобто наших відповідей на російські удари. Є позитив. "Паляниця" вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога", - поінформував президент.

Він наголосив, що це позитив, що були різні моменти, і наразі мова вже не про поодинокі випадки.

Зокрема, другий позитив - це українська ракета-дрон "Рута", яка вразила морську вишку на відстані понад 250 кілометрів.

"Найбільший успіх - "Лютий", Fire Point - було масове застосування до 300 штук, і це серйозна операція. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ - досяжні. Те, що відбулось, - це дійсно, на мій погляд, великий успіх", - заявив Зеленський.

Також глава держави розповів, що за "нашими даними", дефіцит бензину у ворога становить до 20% від потреби. Зокрема, є різні оцінки - від 13 до 20%, однак підтверджено, що дефіцит суттєвий. За словами президента, "на наш погляд" дефіцит до 20%.

Окрім того, Зеленський поділився успіхами й останього тижня. Він не уточнив кількість, однак заявив, що "було застосування нашої пари "Нептун" та "Фламінго".

"Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї", - додав глава держави.