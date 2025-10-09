"Рута" поразила цель на 250+ км, "Нептун" и "Фламинго" тоже дали результат, - Зеленский

Украина отвечает на удары РФ и в этом направлении есть большой успех. Украинское оружие демонстрирует ощутимые результаты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября, передает корреспондент РБК-Украина .

"Что касается наших ударов вглубь России, то есть наших ответов на российские удары. Есть позитив. "Паляница" уже в десятках случаев начала поражать военные склады врага", - проинформировал президент.

Он подчеркнул, что это позитив, что были разные моменты, и сейчас речь уже не о единичных случаях.

В частности, второй позитив - это украинская ракета-дрон "Рута", которая поразила морскую вышку на расстоянии более 250 километров.

"Самый большой успех - "Лютый", Fire Point - было массовое применение до 300 штук, и это серьезная операция. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск - достижимы. То, что произошло, - это действительно, на мой взгляд, большой успех", - заявил Зеленский.

Также глава государства рассказал, что по "нашим данным", дефицит бензина у врага составляет до 20% от потребности. В частности, есть разные оценки - от 13 до 20%, однако подтверждено, что дефицит существенный. По словам президента, "на наш взгляд" дефицит до 20%.

Кроме того, Зеленский поделился успехами и последней недели. Он не уточнил количество, однако заявил, что "было применение нашей пары "Нептун" и "Фламинго".

"Соответствующие результаты можно самостоятельно проанализировать. Мы не говорим, что это массовое применение этой пары. Мы просто говорим, что есть применение, и есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия", - добавил глава государства.