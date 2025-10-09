"Рута" вразила ціль на 250+ км, "Нептун" і "Фламінго" теж дали результат, - Зеленський
Україна відповідає на удари РФ і у цьому напрямку є великий успіх. Українська зброя демонструє відчутні результати.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 8 жовтня, передає кореспондент РБК-Україна.
"Що стосується наших ударів вглиб Росії, тобто наших відповідей на російські удари. Є позитив. "Паляниця" вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога", - поінформував президент.
Він наголосив, що це позитив, що були різні моменти, і наразі мова вже не про поодинокі випадки.
Зокрема, другий позитив - це українська ракета-дрон "Рута", яка вразила морську вишку на відстані понад 250 кілометрів.
"Найбільший успіх - "Лютий", Fire Point - було масове застосування до 300 штук, і це серйозна операція. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ - досяжні. Те, що відбулось, - це дійсно, на мій погляд, великий успіх", - заявив Зеленський.
Також глава держави розповів, що за "нашими даними", дефіцит бензину у ворога становить до 20% від потреби. Зокрема, є різні оцінки - від 13 до 20%, однак підтверджено, що дефіцит суттєвий. За словами президента, "на наш погляд" дефіцит до 20%.
Окрім того, Зеленський поділився успіхами й останього тижня. Він не уточнив кількість, однак заявив, що "було застосування нашої пари "Нептун" та "Фламінго".
"Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї", - додав глава держави.
Українські відповіді будуть дорого коштувати РФ
Нагадаємо, в середу, 8 жовтня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки Василя Малюка. За підсумками зустрічі глава держави погодив "асиметричні відповіді" на війну РФ.
"Хороша доповідь сьогодні була Василя Малюка, голови Служби безпеки України. І щодо наших операцій - я погодив зі Службою деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну", - розповів Зеленський.
Також зазначимо, трохи більше тижня тому президент зробив попередження Росії. Він заявив, що РФ повинна розуміти, що якщо вона погрожує блекаутами в Києві - тоді отримає блекаут в Москві. Зеленський підкреслив, що Україна не буде слабкою і буде реагувати на російські атаки на енергетику.
Крім того, днями він сказав, що Україна успішно застосовувала ракети "Нептун" і в майбутньому планує регулярно застосовувати власні балістичні ракети.
Додамо, що виходячи з публікацій російських медіа, українські дрони завдали історичного удару по нафтовій індустрії РФ. Зокрема, удари паралізували 38% НПЗ, що створило безпрецедентну кризу на паливному ринку.
Також видання Bloomberg писало, що за останні 4 тижні поставки російської нафти морським шляхом були майже на максимальному рівні протягом останніх 16 місяців. Причиною тому стали успішні атаки України по НПЗ Росії.