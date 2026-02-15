Рубио заверил G7: США продолжат вести переговоры для завершения войны в Украине

Госсекретарь США в субботу 14 февраля встретился с главами МИД стран G7. В ходе обсуждений американский чиновник подчеркнул, что США настроены на дальнейшие переговоры для завершения войны в Украине.

Об этом заявил заместитель пресс-секретарь Госдепа Томми Пиготт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

По его словам, лидера обсудили насущные вопросы, такие как текущие конфликты, которые угрожают миру и стабильности в Африке, Европе и на Ближнем Востоке.

Кроме того, стороны говорили о вызовах региональной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и Западном полушарии.

"Госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов содействию стабильности в Венесуэле и переговорам о прекращении российско-украинской войны", - рассказал Томми Пиготт.

Резюмируя он добавил, что Рубио и его коллеги подтвердили важность укрепления сотрудничества в рамках G7 для противодействия глобальным угрозам международному миру и безопасности.