Рубио заверил G7: США продолжат вести переговоры для завершения войны в Украине
Госсекретарь США в субботу 14 февраля встретился с главами МИД стран G7. В ходе обсуждений американский чиновник подчеркнул, что США настроены на дальнейшие переговоры для завершения войны в Украине.
Об этом заявил заместитель пресс-секретарь Госдепа Томми Пиготт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.
По его словам, лидера обсудили насущные вопросы, такие как текущие конфликты, которые угрожают миру и стабильности в Африке, Европе и на Ближнем Востоке.
Кроме того, стороны говорили о вызовах региональной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и Западном полушарии.
"Госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов содействию стабильности в Венесуэле и переговорам о прекращении российско-украинской войны", - рассказал Томми Пиготт.
Резюмируя он добавил, что Рубио и его коллеги подтвердили важность укрепления сотрудничества в рамках G7 для противодействия глобальным угрозам международному миру и безопасности.
США торопят Украину и РФ к завершению войны
Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Украина якобы уже начала подготовку к проведению выборов президента и референдума по поводу мирной сделки.
Согласно публикации Financial Times, администрация Трампа требует провести оба голосования до 15 мая, иначе Киев потеряет предложенные гарантии безопасности от США. Также в некоторых медиа была информация, что Вашингтон выйдет из переговоров, если война к этому моменту не будет окончена, так как впереди в США будут довыборы в Конгрессе, а нерешенный вопрос с Украиной будет бить по рейтингам республиканцев.
Кроме того, Reuters писало, что Украина и США обсудили возможность заключения мирного соглашения с Россией уже в марте этого года.
Источники в ОП отвергли данные о начале подготовке к выборам и референдуму, однако президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что США хотят закончить войну в Украине к июню.
Также за последние пару дней он сообщил, что референдум по мирной сделке может состояться уже в ближайшие месяцы, добавив, что страна готова провести выборы, если США обеспечат двухмесячное перемирие.
Добавим, что на предстоящей неделе, 17 и 18 февраля в Женеве пройдет третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.
По словам Зеленского, стороны должны обсудить, как будет работать мониторинговая миссия в случае прекращения огня. Помимо этого, Киев будет поднимать тему нового энергетического перемирия.