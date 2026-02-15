ua en ru
Рубио заверил G7: США продолжат вести переговоры для завершения войны в Украине

Воскресенье 15 февраля 2026 05:21
UA EN RU
Рубио заверил G7: США продолжат вести переговоры для завершения войны в Украине Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Госсекретарь США в субботу 14 февраля встретился с главами МИД стран G7. В ходе обсуждений американский чиновник подчеркнул, что США настроены на дальнейшие переговоры для завершения войны в Украине.

Об этом заявил заместитель пресс-секретарь Госдепа Томми Пиготт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

Читайте также: Вероятность очень велика: Трамп обдумывает выход из переговоров по Украине, - The Atlantic

По его словам, лидера обсудили насущные вопросы, такие как текущие конфликты, которые угрожают миру и стабильности в Африке, Европе и на Ближнем Востоке.

Кроме того, стороны говорили о вызовах региональной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и Западном полушарии.

"Госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов содействию стабильности в Венесуэле и переговорам о прекращении российско-украинской войны", - рассказал Томми Пиготт.

Резюмируя он добавил, что Рубио и его коллеги подтвердили важность укрепления сотрудничества в рамках G7 для противодействия глобальным угрозам международному миру и безопасности.

США торопят Украину и РФ к завершению войны

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Украина якобы уже начала подготовку к проведению выборов президента и референдума по поводу мирной сделки.

Согласно публикации Financial Times, администрация Трампа требует провести оба голосования до 15 мая, иначе Киев потеряет предложенные гарантии безопасности от США. Также в некоторых медиа была информация, что Вашингтон выйдет из переговоров, если война к этому моменту не будет окончена, так как впереди в США будут довыборы в Конгрессе, а нерешенный вопрос с Украиной будет бить по рейтингам республиканцев.

Кроме того, Reuters писало, что Украина и США обсудили возможность заключения мирного соглашения с Россией уже в марте этого года.

Источники в ОП отвергли данные о начале подготовке к выборам и референдуму, однако президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что США хотят закончить войну в Украине к июню.

Также за последние пару дней он сообщил, что референдум по мирной сделке может состояться уже в ближайшие месяцы, добавив, что страна готова провести выборы, если США обеспечат двухмесячное перемирие.

Добавим, что на предстоящей неделе, 17 и 18 февраля в Женеве пройдет третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

По словам Зеленского, стороны должны обсудить, как будет работать мониторинговая миссия в случае прекращения огня. Помимо этого, Киев будет поднимать тему нового энергетического перемирия.

