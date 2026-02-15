ua en ru
Сибига встретился с Каллас: обсудили 20 пакет санкций против РФ и членство Украины в ЕС

Воскресенье 15 февраля 2026 03:52
Сибига встретился с Каллас: обсудили 20 пакет санкций против РФ и членство Украины в ЕС Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что встретился с главой евродипломатии Каей Каллас и обсудил три ключевые темы для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Читайте также: Украина вступит в ЕС до 2027 года? Politico раскрыло план из 5 шагов

По словам Сибиги, первым вопросом обсуждений стали мирные усилия и то, как их ускорить с участие США и ЕС.

Вторым вопросом была тема усиления санкций против России, а и именно принятие 20 пакета санкций.

"В частности быстрое принятие мощного 20-го пакета, запрет морских перевозок для теневого флота России и запрет на въезд для участников российской агрессии против Украины, - рассказал Сибига.

Третий вопрос касался членства Украины в ЕС как одной из ключевых гарантий безопасности как для Украины, так и для всей Европы. Министр подчеркнул, что Киев готов как можно скорее завершить всю необходимую работу.

Сибига встретился с Каллас: обсудили 20 пакет санкций против РФ и членство Украины в ЕС

В конце своего поста Сибига высказал слова благодарности Каллас, в частности за поддержку страны.

"Я поблагодарил Каю за ее личные усилия и преданность делу, а также ЕС за всю поддержку, особенно в эту сложную зиму. Мы скоординировали шаги в преддверии четвертой годовщины полномасштабного вторжения России и наших предстоящих контактов и мероприятий", - резюмировал Сибига.

Санкции против России и вступление Украины в ЕС

Напомним, неделю назад Еврокомиссия подготовила 20-й пакет санкций против России. По словам главы ЕК Урсулы фон Дер Ляйен, его могут одобрить к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Она рассказала, что новые ограничения должны еще сильнее подорвать нефтяные доходы Москвы, а также затронут банковскую систему, криптовалютные компании, а также будут экспортные и импортные ограничения.

Что же касается вступления Украины в ЕС, недавно президент Сербии Александар Вучич сказал, что в плане о завершении войны предусмотрено вступление, которое должно произойти уже к 1 января 2027 года.

Однако канцлер Германии Фридрих Мерц считает такое ускоренное вступление в блок "исключено" и "невозможно".

Вчера еврокомиссар по расширению Марта Кос сказала, что по текущей методологии Украина не сможет вступить в ЕС к 2027 году. По этой причине Брюссель рассматривает возможность применения "геополитического подхода" для того, чтобы ускорить процесс.

