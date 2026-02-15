Сибига встретился с Каллас: обсудили 20 пакет санкций против РФ и членство Украины в ЕС

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что встретился с главой евродипломатии Каей Каллас и обсудил три ключевые темы для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

По словам Сибиги, первым вопросом обсуждений стали мирные усилия и то, как их ускорить с участие США и ЕС.

Вторым вопросом была тема усиления санкций против России, а и именно принятие 20 пакета санкций.

"В частности быстрое принятие мощного 20-го пакета, запрет морских перевозок для теневого флота России и запрет на въезд для участников российской агрессии против Украины, - рассказал Сибига.

Третий вопрос касался членства Украины в ЕС как одной из ключевых гарантий безопасности как для Украины, так и для всей Европы. Министр подчеркнул, что Киев готов как можно скорее завершить всю необходимую работу.

В конце своего поста Сибига высказал слова благодарности Каллас, в частности за поддержку страны.

"Я поблагодарил Каю за ее личные усилия и преданность делу, а также ЕС за всю поддержку, особенно в эту сложную зиму. Мы скоординировали шаги в преддверии четвертой годовщины полномасштабного вторжения России и наших предстоящих контактов и мероприятий", - резюмировал Сибига.