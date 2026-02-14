ua en ru
Сб, 14 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский о выборах: дайте нам два месяца перемирия

Германия, Суббота 14 февраля 2026 17:25
UA EN RU
Зеленский о выборах: дайте нам два месяца перемирия Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Украина готова провести демократические выборы, если США обеспечат двухмесячное перемирие для подготовки инфраструктуры и гарантии безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства.

Читайте также: Зеленский: Путин - раб войны, поэтому перед любой сделкой должны быть гарантии

Условие для голосования - два месяца мира

Президент подчеркнул, что вопрос проведения выборов в условиях войны является сложным, но он готов к этому шагу, если на этом будут настаивать партнеры. Главным требованием для начала процесса Зеленский назвал прекращение огня.

"Дайте нам два месяца перемирия, и мы пойдем на выборы. Вот и все. Дайте нам перемирие, дайте нам безопасность, инфраструктуру... нам нужно много дней, чтобы подготовиться", - заявил он.

Сложность выборов под обстрелами

Глава государства отметил, что сравнивать нынешнюю ситуацию в Украине с историческими примерами, в частности с выборами в США во времена Линкольна, некорректно из-за угрозы баллистических ударов.

"Как мы можем это сравнить? У нас есть ракеты. Наш народ под ракетами. Это не просто наземная война, это много ракет. Мы под баллистическими атаками", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что право голоса обязательно должны получить военные на передовой.

"Дайте возможность нашим солдатам голосовать, как они могут - я имею в виду, защищать нашу жизнь, нашу страну, и в то же время голосовать. Это что-то сложное", - добавил президент.

Призыв к Трампу и готовность парламента

Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением повлиять на Кремль для достижения необходимой паузы в боевых действиях.

"Президент Трамп может это сделать. Нажмите на Путина, добейтесь перемирия, тогда наш парламент изменит закон и мы пойдем на выборы, если они нужны. Если американцы нуждаются в выборах в Украине и если россияне нуждаются в выборах в Украине, мы открыты для этого", - отметил президент.

В конце выступления он иронично заметил, что Украина может объявить аналогичное "перемирие для россиян", если те взамен проведут честные выборы в России.

Выборы во время войны

Напомним, в последнее время тема возможного проведения выборов в Украине активно обсуждается в СМИ. В частности, издания The Economist и Financial Times публиковали инсайды о том, что Украина якобы планирует провести президентские выборы уже в 2026 году, а некоторые источники называли вероятной датой май.

В Офисе президента на такие сообщения отреагировали сдержанно, подчеркнув, что приоритетом остается справедливый мир.

Сам Владимир Зеленский эмоционально назвал "глупой идеей" сделать объявление о выборах 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ.

РБК-Украина также писало, возможно ли технически и юридически провести выборы в условиях военного положения и какие преграды для этого существуют.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
Будет точно, как у "Новой почты". Укрпочта готовит важные нововведения
Будет точно, как у "Новой почты". Укрпочта готовит важные нововведения
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы