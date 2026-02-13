Вероятность очень велика: Трамп обдумывает выход из переговоров по Украине
Накануне избирательного сезона в США переговоры по завершению войны между Украиной и Россией могут оказаться под угрозой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Atlantic.
Читайте также: Трамп нащупал слабое место Путина, и это может остановить войну в Украине, - СМИ
Сообщается, что возможный выход Дональда Трампа из дипломатического процесса повышает риски срыва мирного диалога и создает дополнительное давление на Киев.
Переговоры под давлением внутренней политики США
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода из переговоров по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.
Как отмечает издание, решение может быть принято в ближайшие недели, когда внимание Трампа переключится на предвыборную кампанию в Конгресс.
Украинская сторона уже чувствует сокращение временного окна для дипломатических инициатив. В то же время, по информации источника, Трамп может посчитать переговоры политически невыгодными и переложить ответственность за их срыв на обе стороны конфликта.
Позиция Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев демонстрировал готовность к компромиссу.
"Украинцы настойчиво пытались продемонстрировать свою готовность к компромиссу. Тактика, которую мы выбрали, заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну", - заявил он.
Зеленский добавил, что Украина поддерживает любые инициативы США, которые могут ускорить процесс урегулирования, но в то же время сохраняет контроль над своей позицией и национальными интересами.
Политические риски и последствия
Выход Трампа из переговоров может существенно осложнить международные усилия по окончанию войны и усилить неопределенность на дипломатической арене.
В условиях приближения выборов США дипломатический процесс рискует стать инструментом внутренней политики, что повышает вероятность задержки или срыва соглашений.
Напоминаем, что Первая леди США Мелания Трамп 12 февраля поспособствовала возвращению в Украину группы детей, которые были вывезены в Россию после начала полномасштабного вторжения, обеспечив их безопасное возвращение домой.
Отметим, что президент США Дональд Трамп впервые привлек высших командующих вооруженными силами к участию в важных переговорах с Ираном и Россией, отметив новый подход к дипломатии, при котором военные непосредственно участвуют в формировании внешнеполитических решений.