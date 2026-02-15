Рубіо запевнив G7: США продовжать вести переговори для завершення війни в Україні
Держсекретар США в суботу 14 лютого зустрівся з главами МЗС країн G7. Під час обговорень американський чиновник підкреслив, що США налаштовані на подальші переговори для завершення війни в Україні.
Про це заявив заступник прес-секретар Держдепу Томмі Піготт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.
За його словами, лідери обговорили нагальні питання, як-от поточні конфлікти, які загрожують миру і стабільності в Африці, Європі та на Близькому Сході.
Крім того, сторони говорили про виклики регіональній безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні та Західній півкулі.
"Держсекретар підтвердив прихильність Сполучених Штатів сприянню стабільності у Венесуелі та переговорам про припинення російсько-української війни", - розповів Томмі Піготт.
Резюмуючи, він додав, що Рубіо та його колеги підтвердили важливість зміцнення співробітництва в рамках G7 для протидії глобальним загрозам міжнародному миру та безпеці.
США кваплять Україну і РФ до завершення війни
Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна нібито вже почала підготовку до проведення виборів президента і референдуму з приводу мирної угоди.
Згідно з публікацією Financial Times, адміністрація Трампа вимагає провести обидва голосування до 15 травня, інакше Київ втратить запропоновані гарантії безпеки від США. Також у деяких медіа була інформація, що Вашингтон вийде з переговорів, якщо війна до цього моменту не закінчиться, оскільки попереду у США будуть довибори в Конгресі, а невирішене питання з Україною битиме по рейтингах республіканців.
Крім того, Reuters писало, що Україна і США обговорили можливість укладення мирної угоди з Росією вже в березні цього року.
Джерела в ОП відкинули дані про початок підготовки до виборів і референдуму, проте президент України Володимир Зеленський публічно заявив, що США хочуть закінчити війну в Україні до червня.
Також за останні кілька днів він повідомив, що референдум щодо мирної угоди може відбутися вже найближчими місяцями, додавши, що країна готова провести вибори, якщо США забезпечать двомісячне перемир'я.
Додамо, що наступного тижня, 17 і 18 лютого, у Женеві відбудеться третій раунд тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією.
За словами Зеленського, сторони мають обговорити, як працюватиме моніторингова місія в разі припинення вогню. Крім цього, Київ порушуватиме тему нового енергетичного перемир'я.