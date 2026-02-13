RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Мирное соглашение только с разрешения народа: Зеленский назвал возможные сроки референдума

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение должно быть приемлемым для украинцев. По его словам, референдум может состояться уже через несколько месяцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил в интервью The Atlantic.

Читайте также: Зеленский назвал условия для выборов в Украине во время войны.

По словам президента, военно-политическое руководство страны не возражает против проведения референдума по мирному соглашению с РФ.

"Референдум имел бы огромную силу в плане обеспечения безопасности Украины, потому что я уверен, что весь мир признал бы референдум, если бы он был проведен должным образом", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что если будет реальный компромисс со страной-агрессором, всенародный референдум может состояться уже через несколько месяцев.

Он также прокомментировал возможность проведения референдума одновременно с президентскими выборами. Зеленский считает, что такой шаг мог бы повысить явку и придать процедуре дополнительную легитимность.

Слухи о выборах в Украине

Напомним, вопрос президентских выборов в Украине несколько месяцев назад поднял президент США Дональд Трамп.

В среду, 11 февраля, издание Financial Times написало о том, что Владимир Зеленский якобы может объявить дату выборов и референдума по мирному плану США 24 февраля - в годовщину полномасштабного вторжения россиян.

По данным журналистов, США якобы требуют, чтобы выборы и референдум в Украине состоялись до 15 мая. Позже президент Украины назвал объявление о выборах в годовщину полномасштабного вторжения РФ "глупой идеей".

Источник РБК-Украина в окружении главы украинского государства отметил, что для того, чтобы объявлять дату выборов, нужна безопасность.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял о том, что для проведения выборов необходимо обеспечить перемирие между Украиной и Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРеферендумВойна в Украине