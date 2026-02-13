Мирное соглашение только с разрешения народа: Зеленский назвал возможные сроки референдума

По словам президента, военно-политическое руководство страны не возражает против проведения референдума по мирному соглашению с РФ.

"Референдум имел бы огромную силу в плане обеспечения безопасности Украины, потому что я уверен, что весь мир признал бы референдум, если бы он был проведен должным образом", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что если будет реальный компромисс со страной-агрессором, всенародный референдум может состояться уже через несколько месяцев.

Он также прокомментировал возможность проведения референдума одновременно с президентскими выборами. Зеленский считает, что такой шаг мог бы повысить явку и придать процедуре дополнительную легитимность.