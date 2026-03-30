На Ближнем Востоке уже 50 000 солдат США, - NYT
Численность американских войск на Ближнем Востоке уже превышает 50 тысяч человек, что на 10 тысяч больше, чем обычно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как пишет издание, обычно в любой момент в регионе, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Ирак, Сирию, Иорданию, Катар, ОАЭ и Кувейт - на базах и кораблях находилось около 40 тысяча солдат США.
Однако представитель американских войск рассказал NYT, что на фоне эскалации войны с Ираном, которую проводит президент США Дональд - число военных превысило уже 50 000.
При этом исленность контингента больше не включает 4500 солдат на борту авианосца USS Gerald Ford. Этот корабль часто сталкивается с происшествиями, в том числе с пожаром в прачечной. 23 марта судно покинуло регион и направилось на Крит, в пятницу прибыли в Хорватию и пока неясно, куда направляется дальше.
Но как отмечает NYT, на прошлой неделе Пентагон направил на Ближний Восток около 2000 военных из 82-1 воздушно-десантной дивизии армии США, чтобы предоставить Трампу дополнительные военные возможности.
Военный чиновник сказал, что местонахождение десантников армии не разглашается, но они будут в пределах досягаемости Ирана.
В частности, десятники могут быть использованы для захвата острова Харг, либо могут быть развернуты для других наземных операций совместно с морской пехотой.
Однако военные эксперты предупреждают, что даже 50 тысяч солдат, многие из которых находятся на море - это слишком мало для любой крупной наземной операции. А если уж говорить о захвате и удержании страны такого масштаба - то сделать это с 50 000 солдатами попросту невозможно.
Ситуация на Ближнем Востоке
Напомним, по данным СМИ, госсекретарь США Марко Рубио заявил на днях, что боевые действия против Ирана затянуться еще минимум на 2-4 недели.
На этом фоне на днях стало известно, что США уже переправили на Ближний Восток десантный корабль и 3500 американских морпехов морпехов. Помимо этого, Пентагон рассматривает возможность отправить еще 10 тысяч солдат, чтобы расширить военные возможности Трампа.
Хотя источники Bloomberg говорят, что администрация Трампа пока не имеет планов наземного вторжения в Иран. По их словам, несмотря на переброску войск, США делают ставку на стратегическое давление без привлечения пехоты.