Уничтожат не только электростанции: Трамп выдвинул еще более жесткий ультиматум Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил взорвать и полностью уничтожить все электростанции, нефтяные скважины и остров Харг, если Иран не согласится на сделку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

По словам американского президента, США сейчас ведут переговоры с "новым и более умным режимом" в Иране о прекращении военных операций.

Он также заявил о якобы значительном прогрессе в этом процессе.

"Но если по какой-то причине в ближайшее время не будет достигнуто соглашение, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно "открыт для бизнеса", мы завершим наше замечательное "пребывание" в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харг (и, возможно, все опреснительные установки!), которых мы намеренно еще не "касались", - заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что такие действия могут стать ответом на многолетнюю политику Ирана.

"Это будет местью за наших многочисленных солдат и других, которых Иран уничтожил и убил в течение 47-летнего террора старого режима", - добавил президент США.

Харг - сердце иранского нефтяного экспорта

Остров Харг расположен примерно в 25 километрах от иранского побережья и обеспечивает около 90% нефтяного экспорта страны.

Благодаря глубоководной акватории здесь могут швартоваться крупные танкеры. На острове живут тысячи людей, преимущественно нефтяники.