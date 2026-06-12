США предупредили Украину об угрозе "Орешника", - источник РБК-Украина

Об этом РБК-Украина сообщил источник в украинской власти.

"Предварительно, информация была", - сказал информированный собеседник РБК-Украина.

Официальных заявлений от американской администрации или предупреждений от посольства США в Киеве на момент публикации новости не было.

Напомним, Россия может применить ракету "Орешник" против Украины в течение суток. Об этом официально предупреждали Воздушные силы Украины, а также призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

На сегодня Украина не способна сама отслеживать пуски и полет "Орешника", объяснял в комментарии РБК-Украина старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной.

Но все же украинская ПВО получает информацию о российской активности: в частности, благодаря данным разведки партнеров. Подробнее - читайте в отдельном материале РБК-Украина.