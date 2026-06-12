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США предупредили Украину об угрозе "Орешника", - источник РБК-Украина

19:10 12.06.2026 Пт
2 мин
Когда может быть пуск российской ракеты?
aimg Милан Лелич aimg Дмитрий Левицкий
США предупредили Украину об угрозе "Орешника", - источник РБК-Украина Фото: американцы предупредили Украину об угрозе удара РФ (Getty Images)
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Украине поступила информация от США об угрозе российского удара ракетой "Орешник".

Об этом РБК-Украина сообщил источник в украинской власти.

"Предварительно, информация была", - сказал информированный собеседник РБК-Украина.

Официальных заявлений от американской администрации или предупреждений от посольства США в Киеве на момент публикации новости не было.

Напомним, Россия может применить ракету "Орешник" против Украины в течение суток. Об этом официально предупреждали Воздушные силы Украины, а также призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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На сегодня Украина не способна сама отслеживать пуски и полет "Орешника", объяснял в комментарии РБК-Украина старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной.

Но все же украинская ПВО получает информацию о российской активности: в частности, благодаря данным разведки партнеров. Подробнее - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Пуски "Орешника" по Украине

Напомним, россияне уже трижды атаковали украинские города "Орешником".

Первой была атака на Днепр в 2024 году. Затем - удар по Львовской области в январе 2026-го. Третья атака - "прилет" по гаражам в Белой Церкви в мае этого года. А еще один "Орешник" во время майской атаки упал на территории оккупированной Донецкой области.

Пуски "Орешника" происходят с полигона "Капустин Яр" вблизи Казахстана в 1100 км от Киева. Город, который расположен рядом, живет в бедности, разрухе и грязи. РБК-Украина рассказывало и показывало, как он выглядит, в отдельном материале.

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