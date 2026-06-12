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Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги

14:45 12.06.2026 Пт
2 мин
Кроме ракет, никаких других "карт" у россиян нет
aimg Татьяна Степанова
Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Вместо мира россияне выбирают ракеты. Поэтому сегодня и в последующие дни необходимо реагировать на воздушные тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Обязательно каждый день - и сегодня, и в последующие дни, - пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Мы понимаем, с кем имеем дело и на что рассчитывают в России", - сказал президент.

Он отметил, что вместо мира россияне выбирают ракеты. Никаких других "карт" у них нет.

"Мы должны рассчитывать на свою силу, свою внимательность. Обязательно берегите жизни", - подчеркнул Зеленский.

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Угроза "Орешника"

Напомним, ранее Воздушные силы предупреждали, что в течение пятницы, 12 июня, существует высокая вероятность удара по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

Всех украинцев призвали не игнорировать в течение суток сигналы воздушной тревоги.

Урары "Орешником" по Украине

Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, оккупанты выпустили 600 беспилотников различных типов и 90 ракет, среди которых были и ракеты "Орешник".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что той ночью россияне применили две баллистические ракеты "Орешник". Одна из них попала в район Белой Церкви, другая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.

Российский диктатор Владимир Путин в свою очередь заявил, что удар "Орешником" по "сараю" на оккупированной части Донецкой области якобы был осуществлен для того, чтобы "посмотреть, как падают блоки".

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