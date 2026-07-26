ВСУ ударили по объекту "Черноморнефтегаз" в Крыму и Тюменском НПЗ

В ночь на 26 июля ВСУ нанесли удары по важным объектам российской армии. Также подтверждено поражение Тюменского НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Поражён "Черноморнефтегаз"

Одной из целей стал объект "Черноморнефтегаз" в районе Внукового в оккупированном Крыму. В Генштабе сообщили, что поражение цели подтверждено.

После оккупации полуострова Россия использует захваченные объекты "Черноморнефтегаза" для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов. Они также обеспечивают топливно-энергетические потребности русской группировки в Крыму.

Под ударом ретранслятор для дронов и военная логистика

Кроме того, украинские военные поразили наземный ретранслятор для управления ударными беспилотниками типа Герань и Гербера в районе Черноморского.

Как пояснили в Генштабе, такие ретрансляторы увеличивают дальность полета, улучшают устойчивость связи и качество управления дронами, которые Россия использует для атак по Украине.

Также под удар попал автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который использовали оккупанты для военной логистики.

Кроме того, Силы обороны поразили состав российских беспилотников вблизи Червонопоповки и район сосредоточения личного состава противника в Пурдовке Луганской области.

Подтверждено поражение Тюменского НПЗ

Генштаб также уточнил результаты предварительной операции. В частности, подтверждено поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода, по которому Силы обороны нанесли удар 25 июля.

Тюменский НПЗ является одним из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Западной Сибири. Его мощность составляет около 7 млн. тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты, используемые, по данным Генштаба, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ.