ВСУ ударили по объекту "Черноморнефтегаз" в Крыму и Тюменском НПЗ
В ночь на 26 июля ВСУ нанесли удары по важным объектам российской армии. Также подтверждено поражение Тюменского НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Поражён "Черноморнефтегаз"
Одной из целей стал объект "Черноморнефтегаз" в районе Внукового в оккупированном Крыму. В Генштабе сообщили, что поражение цели подтверждено.
После оккупации полуострова Россия использует захваченные объекты "Черноморнефтегаза" для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов. Они также обеспечивают топливно-энергетические потребности русской группировки в Крыму.
Под ударом ретранслятор для дронов и военная логистика
Кроме того, украинские военные поразили наземный ретранслятор для управления ударными беспилотниками типа Герань и Гербера в районе Черноморского.
Как пояснили в Генштабе, такие ретрансляторы увеличивают дальность полета, улучшают устойчивость связи и качество управления дронами, которые Россия использует для атак по Украине.
Также под удар попал автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который использовали оккупанты для военной логистики.
Кроме того, Силы обороны поразили состав российских беспилотников вблизи Червонопоповки и район сосредоточения личного состава противника в Пурдовке Луганской области.
Подтверждено поражение Тюменского НПЗ
Генштаб также уточнил результаты предварительной операции. В частности, подтверждено поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода, по которому Силы обороны нанесли удар 25 июля.
Тюменский НПЗ является одним из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Западной Сибири. Его мощность составляет около 7 млн. тонн нефти в год.
Предприятие производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты, используемые, по данным Генштаба, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ.
Напомним, в ночь на 25 июля Силы обороны Украины нанесли серию дальнобойных ударов по военным и логистическим объектам на территории России.
По словам президента Владимира Зеленского, под удар попали Тюменский НПЗ, логистический объект в Екатеринбурге, состав ГСМ в Ростове-на-Дону, а также суда и военный корабль в Каспийском море.