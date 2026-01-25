Украина и США в Абу-Даби обсуждали размещение миротворческих сил в Донецкой области, - NYT
Во время встречи в Абу-Даби делегации Украины и США обсуждали размещение нейтральных миротворческих сил на оккупированной части Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По информации издания, на переговорах между Украиной, США и Россией в Абу-Даби одним из ключевых вопросов стало создание демилитаризованной зоны на востоке Украины.
Американские и украинские дипломаты обсуждали возможность размещения на Донбассе миротворческого контингента из нейтральных стран. Это рассматривается как альтернатива силам НАТО, против присутствия которых категорически возражает Кремль.
В то же время, как отмечает NYT, российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым занимает жесткую позицию по Донецкой области. Там настаивают на полном выводе украинских войск.
Россия ссылается на так называемые "договоренности на Аляске", якобы достигнутые между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным прошлым летом.
По версии Москвы, это соглашение предусматривает передачу под контроль РФ всех территорий региона, которые еще не были захвачены. Российская сторона отвергает любые варианты, отклоняющиеся от этого сценария, хотя детали самого "соглашения на Аляске" до сих пор остаются непубличными.
Переговоры в Абу-Даби
Напомним, 23-24 января в Абу-Даби состоялись двухдневные переговоры между делегациями Украины, США и России по завершению войны.
По словам источника РБК-Украина, первый раунд был вводной частью, а уже в субботу стороны встретились в расширенном составе, после чего решили разделиться на две подгруппы: одна - политическая, а другая - военная.
В ходе переговоров был достигнут большой прогресс в обсуждении военного блока вопросов. В то же время решения по территориям все еще нет.
Однако на военной подгруппе сторонам удалось продвинуться. Обсуждались вопросы, нужно ли разведение сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны там могут быть представлены.
Военная подгруппа договорилась за неделю до следующей встречи, подготовить предложения сторон по дальнейшему прекращению огня.
Также, по информации СМИ, Москва настаивает на том, чтобы электроэнергию, которую производит временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой.
По данным Axios, следующий раунд трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России запланирован на 1 февраля. Встреча снова состоится в Абу-Даби.
В то же время представители США считают, что уже в ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным.