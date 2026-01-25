Украина и США в Абу-Даби обсуждали размещение миротворческих сил в Донецкой области, - NYT

Во время встречи в Абу-Даби делегации Украины и США обсуждали размещение нейтральных миротворческих сил на оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По информации издания, на переговорах между Украиной, США и Россией в Абу-Даби одним из ключевых вопросов стало создание демилитаризованной зоны на востоке Украины.

Американские и украинские дипломаты обсуждали возможность размещения на Донбассе миротворческого контингента из нейтральных стран. Это рассматривается как альтернатива силам НАТО, против присутствия которых категорически возражает Кремль.

В то же время, как отмечает NYT, российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым занимает жесткую позицию по Донецкой области. Там настаивают на полном выводе украинских войск.

Россия ссылается на так называемые "договоренности на Аляске", якобы достигнутые между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным прошлым летом.

По версии Москвы, это соглашение предусматривает передачу под контроль РФ всех территорий региона, которые еще не были захвачены. Российская сторона отвергает любые варианты, отклоняющиеся от этого сценария, хотя детали самого "соглашения на Аляске" до сих пор остаются непубличными.