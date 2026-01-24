США допускают встречу Зеленского и Путина в ближайшее время, - Axios
Представители Соединенных Штатов Америки считают, что уже в ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Чиновники США в комментарии изданию отметили, что встреча в Абу-Даби стала важным шагом на пути к следующему этапу переговоров.
"Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского", - заявил один из американских чиновников.
Официальный представитель предположил, что если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби пройдет более успешно, это может привести к встрече сторон в Киеве или Москве - чего не происходило уже много лет.
"Мы считаем, что эти встречи должны состояться до встречи лидеров. Мы думаем, что до этого осталось недалеко. Если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, мы доберемся до этого момента", - добавил американский чиновник.
Переговоры в Абу-Даби
Напомним, что 23 и 24 января в Абу-Даби состоялись двухдневные переговоры между делегациями Украины, США и России по завершению войны.
По словам собеседника РБК-Украина, первый раунд был вступительной частью, а уже в субботу стороны встретились в расширенном составе, после чего решили разделиться на две подгруппы: одна - политическая, а другая - военная.
Как говорит источник, был достигнут большой прогресс в обсуждении военного блока вопросов. Что же время, решения по территориям все еще нет.
"Однако на военной подгруппе сторонам удалось продвинуться. Обсуждались вопросы, нужно ли разведение сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны там могут быть представлены", - уточнил источник.
Он добавил, что военная подгруппа договорилась за неделю - до следующей встречи, подготовить предложения сторон по дальнейшему прекращению огня.
По данным Axios, следующий раунд трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России запланирован на 1 февраля. Встреча снова пройдет в столице ОАЭ - Абу-Даби.