США, Украина и РФ проведут новый раунд переговоров 1 февраля в Абу-Даби, - Axios

Следующий раунд трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России запланирован на 1 февраля. Встреча состоится в столице Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

"И Путин, и Зеленский согласились на трехсторонние переговоры, что показывает, что они верят в достижение прогресса", - добавил представитель США.

Переговоры в Абу-Даби

В пятницу, 23 января, в Абу-Даби начались переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Украинскую команду возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевой темой переговоров является территориальный вопрос, в частности ситуация вокруг Донбасса. В то же время в Кремле накануне встречи отметили, что считают выход украинских войск из Донбасса одним из важных условий.

Перед началом переговоров Зеленский провел консультации с украинской переговорной группой. По итогам первого дня встречи министр обороны Рустем Умеров сообщил отдельные детали, а Reuters отмечало, что стороны сосредоточились прежде всего на территориальном вопросе, однако компромисса достичь не удалось.

В то же время 24 января Зеленский сообщил, что в Абу-Даби представители трех стран обсудили широкий спектр тем, назвав переговоры конструктивными. По данным СМИ, в тот же день состоялись не только трехсторонние встречи Украины, США и РФ, но и прямые двусторонние переговоры между украинской и российской делегациями.

