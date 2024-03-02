Игнат: работа по российским самолетам ведется фактически ежедневно, имеем для этого инструменты
Силы обороны продолжают почти ежедневно работать на больших расстояниях по вражеским самолетам. Имеют для этого необходимые инструменты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Уничтожаются самолеты и на южном, и на восточном направлениях. Есть у нас средства, которые работают фактически ежедневно. Оккупанты уже понимают, что на том или ином направлении их может ожидать сюрприз. Работа ведется почти ежедневно. Вы видели амплитуду. Работают наши системы и враг уже не чувствует себя настолько свободно, как это было раньше", - рассказал Игнат.
По словам спикер Воздушных сил, дополнительных инструментов, которые получили наши воины, недостаточно, чтобы закрыть огромную линию фронта. В то же время их достаточно, чтобы подстерегать врага там, где он того не ожидает, или ожидает и наглеет.
Также он добавил, что самолеты уничтожаются на очень больших расстояниях, в связи с чем трудно точно подтвердить, например, гибель пилота.
"Хочется увидеть летчиков, катапультируются они или нет, или же самолет, который падает. Но на расстоянии 100 и более километров в глубину обороны противника - нереально увидеть, разве, что-то вытечет во вражеских ресурсах", - пояснил Игнат.
А-50 нет в небе уже шестой день
Как отметил спикер Воздушных сил, уничтожение вражеских самолетов и наличие у наших воинов дальнобойных комплексов является серьезным психологическим фактором на российских пилотов.
"Кстати, сегодня уже шестой день без А-50 в Азовском море. Это довольно таки хороший и приятный для нас факт, что оккупанты не знают, как дальше использовать те самолеты, когда они могут пойти один за другим "за русским кораблем", - рассказал Игнат.
Уничтожение российских самолетов
За последние две недели Вооруженные силы Украины уничтожили немало российских самолетов:
- 17 февраля Воздушные силы уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35;
- 18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке;
- 19 февраля, командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил о том, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке.
- еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля.
- 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.
- очередные два Су-34 были сбиты 27 февраля.
- в том же числе сегодня, 29 февраля, как рассказал Олещук, наши военные уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще 2 Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.
- cогласно данным Генерального штаба, вчера, 1 марта, наши воины уничтожили еще один Су-34.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.