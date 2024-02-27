Второй за сутки. ВСУ сбили еще один Су-34 россиян

Украинские военные сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Он стал вторым за сутки и десятым за последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"Около 14.00 отработали по очередному Су-34. Направление - то же!

Цель - неизменная!" - написал он.

Генерал отметил, что при таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься и по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы".

"Что ж, работаем дальше. До победы", - добавил Олещук.

Сбитие самолетов РФ

За последние дни ВСУ уничтожили уже 10 самолетов россиян, включая этот. Буквально утром 27 февраля стало известно о "приземлении" такого же российского борта днем ранее, 26 февраля.

23 февраля источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.

21 февраля был сбит Су-34. Кроме того, 19 февраля ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты осуществляли удары КАБами по позициях украинских сил. 18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они тоже были сбиты на восточном фронте.

Отметим, с начала вторжения РФ в Украину ВСУ сбили 340 самолетов оккупантов.