Воздушные силы утром уничтожили сразу три российских истребителя, - Олещук

Утром 17 февраля подразделения Воздушных сил уничтожили на Восточном направлении сразу три российских истребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Николая Олещука.

Как рассказал Олещук, потери России пополнили:

два истребителя-бомбардировщика Су-34;

один истребитель Су-35.

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сирского, истребители были сбиты при попытке врагом нанести удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.

Фото: воздушные силы утром уничтожили сразу три российских истребителя (https://t.me/MykolaOleshchuk)

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 16 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 401 350 военных.

В том же числе, на Таврическом направлении, вчера, наши воины ликвидировали 609 российских террористов, а также уничтожили 21 единицу вражеской техники. Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА различных типов