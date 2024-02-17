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Воздушные силы утром уничтожили сразу три российских истребителя, - Олещук

Суббота 17 февраля 2024 12:59
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Воздушные силы утром уничтожили сразу три российских истребителя, - Олещук Фото: Николай Олещук, командующий Воздушных сил Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Утром 17 февраля подразделения Воздушных сил уничтожили на Восточном направлении сразу три российских истребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Николая Олещука.

Как рассказал Олещук, потери России пополнили:

  • два истребителя-бомбардировщика Су-34;
  • один истребитель Су-35.

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сирского, истребители были сбиты при попытке врагом нанести удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.

Воздушные силы утром уничтожили сразу три российских истребителя, - Олещук

Фото: воздушные силы утром уничтожили сразу три российских истребителя (https://t.me/MykolaOleshchuk)

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 16 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 401 350 военных.

В том же числе, на Таврическом направлении, вчера, наши воины ликвидировали 609 российских террористов, а также уничтожили 21 единицу вражеской техники. Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА различных типов

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