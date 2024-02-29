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Уже 11-й. ВСУ уничтожили еще один самолет россиян

Украина, Четверг 29 февраля 2024 08:05
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Уже 11-й. ВСУ уничтожили еще один самолет россиян Фото: ВСУ уничтожили еще один самолет россиян 29 февраля (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке. Он стал уже одиннадцатым за февраль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

По его словам, сегодня 29 февраля - дата, которая выпадает раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета.

"Минус Су-34 на Восточном направлении! Спасибо за работу! Победа на земле - куется в небе!" - отметил генерал.

Уничтожение самолетов РФ

Самолет Су-34, уничтоженный украинскими военными сегодня стал уже одинадцатым бортом, которого лишились оккупанты, начиная с 17 февраля. Именно в этот день Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они тоже были сбиты на восточном фронте.

Напомним, буквально 27 и 26 февраля стало известно о сбитии еще двух Су-34. Кроме того, 23 февраля источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.

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