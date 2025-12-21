ua en ru
Размещение войск Европы в Украине: Рютте сделал заявление

НАТО, Воскресенье 21 декабря 2025 16:26
Размещение войск Европы в Украине: Рютте сделал заявление Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Некоторые европейские страны выразили готовность отправить войска в Украину для сохранения мира, а также если Россия нарушит потенциальное мирное соглашение. Детали и нюансы находятся на стадии согласования.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bild.

В ответ на вопрос журналистов Рютте отметил, что детали такого размещения публично не обсуждаются. Но некоторые страны выразили готовность прислать войска в Украину.

"Сейчас мы работаем над конкретикой того, как должна быть структурирована эта "коалиция желающих": как будет выглядеть развертывание? Что будет происходить на суше, на море, в воздухе и т.д.? Все эти элементы сейчас прорабатываются", - отметил он, объясняя проблематику ситуации.

Отметим, 16 декабря стало известно, что лидеры стран-участниц "Коалиции решительных" окончательно выразили готовность разместить в Украине силы поддержки в рамках гарантий безопасности после завершения войны.

В том числе и Великобритания по-прежнему готова разместить свои войска на территории Украины после завершения боевых действий, подтвердил официальный представитель британского премьера Кира Стармера. А сам Стармер сообщил, что разработан план развертывания миротворческих войск в Украине после завершения войны.

В Португалии не исключают размещения в Украине португальских военных в составе контингента для обеспечения мира. Конечно, такое размещение возможно исключительно после завершения войны.

НАТО Украина Марк Рютте
