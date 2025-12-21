Розміщення військ Європи в Україні: Рютте зробив заяву

Деякі європейські країни висловили готовність надіслати війська до України для збереження миру, а також якщо Росія порушить потенційну мирну угоду. Деталі та нюанси перебувають на стадії узгодження.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bild.

У відповідь на питання журналістів Рютте зазначив, що деталі такого розміщення публічно не обговорюються. Але деякі країни висловили готовність надіслати війська до України.

"Наразі ми працюємо над конкретикою того, як має бути структурована ця "коаліція охочих": як виглядатиме розгортання? Що відбуватиметься на суші, на морі, у повітрі тощо? Усі ці елементи зараз опрацьовуються", - зазначив він, пояснюючи проблематику ситуації.