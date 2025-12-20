ua en ru
Сб, 20 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Португалия не исключает размещения войск в Украине: но есть условие

Португалия, Украина, Киев, Суббота 20 декабря 2025 16:19
UA EN RU
Португалия не исключает размещения войск в Украине: но есть условие Фото: премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру и президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Елена Чернякова, Антон Корж

В Португалии не исключают размещения в Украине португальских военных в составе контингента для обеспечения мира. Конечно, такое размещение возможно исключительно после завершения войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 20 декабря.

Монтенегру подчеркнул, что размещение военных в Украине - это позиция как Европейского Союза, так и Португалии. Страна готова разместить войска, участвовать в миротворческих миссиях и сохранять безопасность.

"Мы не хотим быть здесь во время войны, но в Коалиции желающих Португалия участвует и будет участвовать в операциях обеспечения мира. И в контексте миротворческой миссии, в контексте гарантии безопасности НАТО вместе с португальскими военными может разместить свои силы на территории Украины, например, также вместе с Латвией, Литвой, и участвовать в миротворческих миссиях и обеспечивать безопасность", - отметил португальский премьер.

Напомним, что премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру прибыл в Киев утром 20 декабря с официальным визитом. Он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским, оба лидера выступили перед прессой.

Миротворческий контингент в Украине

Отметим, 16 декабря стало известно, что лидеры стран-участниц "Коалиции решительных" окончательно выразили готовность разместить в Украине силы поддержки в рамках гарантий безопасности после завершения войны.

В том числе и Великобритания по-прежнему готова разместить свои войска на территории Украины после завершения боевых действий, подтвердил официальный представитель британского премьера Кира Стармера. А сам Стармер сообщил, что разработан план развертывания миротворческих войск в Украине после завершения войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Мирные переговоры Португалия Война в Украине
Новости
СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек
СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ