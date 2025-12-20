Португалия не исключает размещения войск в Украине: но есть условие
В Португалии не исключают размещения в Украине португальских военных в составе контингента для обеспечения мира. Конечно, такое размещение возможно исключительно после завершения войны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 20 декабря.
Монтенегру подчеркнул, что размещение военных в Украине - это позиция как Европейского Союза, так и Португалии. Страна готова разместить войска, участвовать в миротворческих миссиях и сохранять безопасность.
"Мы не хотим быть здесь во время войны, но в Коалиции желающих Португалия участвует и будет участвовать в операциях обеспечения мира. И в контексте миротворческой миссии, в контексте гарантии безопасности НАТО вместе с португальскими военными может разместить свои силы на территории Украины, например, также вместе с Латвией, Литвой, и участвовать в миротворческих миссиях и обеспечивать безопасность", - отметил португальский премьер.
Напомним, что премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру прибыл в Киев утром 20 декабря с официальным визитом. Он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским, оба лидера выступили перед прессой.
Миротворческий контингент в Украине
Отметим, 16 декабря стало известно, что лидеры стран-участниц "Коалиции решительных" окончательно выразили готовность разместить в Украине силы поддержки в рамках гарантий безопасности после завершения войны.
В том числе и Великобритания по-прежнему готова разместить свои войска на территории Украины после завершения боевых действий, подтвердил официальный представитель британского премьера Кира Стармера. А сам Стармер сообщил, что разработан план развертывания миротворческих войск в Украине после завершения войны.