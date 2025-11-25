Британия все еще планирует размещение войск в Украине
Великобритания все еще готова разместить войска в Украине после завершения любых боевых действий в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера британского премьера Кира Стармера, которое приводит The Guardian.
На вопрос, готова ли Великобритания до сих пор разворачивать войска на местах, официальный представитель Стармера ответил.
"Если вы спрашиваете меня непосредственно, готова ли Великобритания до сих пор разворачивать войска на местах в случае прекращения боевых действий, ответ - да. Это наша текущая позиция", - сказал он.
Также издание пишет, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр выразил соболезнования украинскому народу из-за масштабных российских атак и отметил мужество и стойкость украинцев перед ежедневной агрессией.
При обсуждении переговоров в Женеве и дальнейших дипломатических шагов лидеры подчеркнули важность обеспечения справедливого и длительного мира для Украины.
Кроме того, они обсудили работу "коалиции решительных" и подчеркнули важность подготовки международных партнеров к возможному развертыванию многонациональных сил после прекращения боевых действий.
Планирование таких мероприятий продолжается на постоянной основе, в частности после совместных обязательств Британии и Франции летом.
Премьер и президент договорились поддерживать регулярные контакты в ближайшее время.
Иностранные войска в Украине
Как известно, ранее "коалиция решительных" сообщила о готовности развернуть силы сдерживания в Украине.
После встречи в Белом доме около десяти стран согласились отправить свои войска в Украину, а также направить военных планировщиков для консультаций в США.
В частности, в Германии не исключают возможности размещения своего контингента в Украине, а Бельгия заявила о готовности отправить войска в рамках миротворческой миссии после завершения войны с Россией.
Уже сегодня сообщалось, что союзники готовы развернуть силы поддержки в Украине сразу после подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, после подписания мирного соглашения возможно развертывание сил поддержки именно подальше от линии фронта, например, в Киеве или Одессе.