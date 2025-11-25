Британия все еще планирует размещение войск в Украине

Великобритания все еще готова разместить войска в Украине после завершения любых боевых действий в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера британского премьера Кира Стармера, которое приводит The Guardian .

На вопрос, готова ли Великобритания до сих пор разворачивать войска на местах, официальный представитель Стармера ответил.

"Если вы спрашиваете меня непосредственно, готова ли Великобритания до сих пор разворачивать войска на местах в случае прекращения боевых действий, ответ - да. Это наша текущая позиция", - сказал он.

Также издание пишет, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр выразил соболезнования украинскому народу из-за масштабных российских атак и отметил мужество и стойкость украинцев перед ежедневной агрессией.

При обсуждении переговоров в Женеве и дальнейших дипломатических шагов лидеры подчеркнули важность обеспечения справедливого и длительного мира для Украины.

Кроме того, они обсудили работу "коалиции решительных" и подчеркнули важность подготовки международных партнеров к возможному развертыванию многонациональных сил после прекращения боевых действий.

Планирование таких мероприятий продолжается на постоянной основе, в частности после совместных обязательств Британии и Франции летом.

Премьер и президент договорились поддерживать регулярные контакты в ближайшее время.