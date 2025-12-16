"Коалиция решительных" подготовила планы по развертыванию войск в Украине, - Стармер
"Коалиция решительных" подготовила планы по усилению обороноспособности Украины и, при необходимости - развертывание войск на украинской территории.
Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, пишет РБК-Украина со ссылкой на APA.
"В рамках "коалиции решительных" мы имели политический процесс с участием лидеров стран, а также военный процесс с участием военных планировщиков. Мы заявили, что хотим разработать военные планы по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для укрепления собственных возможностей Украины", - сказал британский премьер.
По его словам, сейчас члены коалиции имеют военные планы для каждого из этих направлений.
"При необходимости это предусматривает и наземное развертывание, но сейчас приоритетом является достижение справедливого и прочного мира", - сообщил Стармер.
Иностранные войска в Украине
О развертывании иностранного военного контингента в Украине говорить начали уже давно. На предыдущих заседаниях "коалиции решительных", в которой участвуют более 30 членов, страны разделились на три лагеря: те, кто заявил о готовности отправить своих военных в Украину при необходимости, кто не готов и те, кто еще не определился.
Известно, что готовы пойти на размещение военных в Украине - Великобритания, Франция, Швеция, Дания, Норвегия, страны Балтии, Нидерланды и Австралия.
Гарантии безопасности
Как известно, британский премьер Кир Стармер участвовал в переговорах лидеров ЕС, Украины и американской делегации, прошедших в Берлине 14 и 15 декабря.
Именно в немецкой столице Украина и партнеры дорабатывали мирный план США, остановившись на таких важных вопросах, как гарантии безопасности.
Кроме гарантий нынешний мирный план имеет еще два раздела - рамочное соглашение, из 20 пунктов, а также документ по восстановлению послевоенной Украины.
Что важно, до сих пор сложным на переговорах остается вопрос территорий - Украина не соглашается с тем, чтобы вывести свою армию с Донбасса.