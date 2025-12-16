"Коалиция решительных" подготовила планы по развертыванию войск в Украине, - Стармер

"Коалиция решительных" подготовила планы по усилению обороноспособности Украины и, при необходимости - развертывание войск на украинской территории.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, пишет РБК-Украина со ссылкой на APA.

"В рамках "коалиции решительных" мы имели политический процесс с участием лидеров стран, а также военный процесс с участием военных планировщиков. Мы заявили, что хотим разработать военные планы по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для укрепления собственных возможностей Украины", - сказал британский премьер. По его словам, сейчас члены коалиции имеют военные планы для каждого из этих направлений. "При необходимости это предусматривает и наземное развертывание, но сейчас приоритетом является достижение справедливого и прочного мира", - сообщил Стармер.