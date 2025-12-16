ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Коалиция решительных" подготовила планы по развертыванию войск в Украине, - Стармер

Вторник 16 декабря 2025 04:00
UA EN RU
"Коалиция решительных" подготовила планы по развертыванию войск в Украине, - Стармер Фото: премьер Великобритании Кир Стармер (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

"Коалиция решительных" подготовила планы по усилению обороноспособности Украины и, при необходимости - развертывание войск на украинской территории.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, пишет РБК-Украина со ссылкой на APA.

"В рамках "коалиции решительных" мы имели политический процесс с участием лидеров стран, а также военный процесс с участием военных планировщиков. Мы заявили, что хотим разработать военные планы по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для укрепления собственных возможностей Украины", - сказал британский премьер.

По его словам, сейчас члены коалиции имеют военные планы для каждого из этих направлений.

"При необходимости это предусматривает и наземное развертывание, но сейчас приоритетом является достижение справедливого и прочного мира", - сообщил Стармер.

Иностранные войска в Украине

О развертывании иностранного военного контингента в Украине говорить начали уже давно. На предыдущих заседаниях "коалиции решительных", в которой участвуют более 30 членов, страны разделились на три лагеря: те, кто заявил о готовности отправить своих военных в Украину при необходимости, кто не готов и те, кто еще не определился.

Известно, что готовы пойти на размещение военных в Украине - Великобритания, Франция, Швеция, Дания, Норвегия, страны Балтии, Нидерланды и Австралия.

Гарантии безопасности

Как известно, британский премьер Кир Стармер участвовал в переговорах лидеров ЕС, Украины и американской делегации, прошедших в Берлине 14 и 15 декабря.

Именно в немецкой столице Украина и партнеры дорабатывали мирный план США, остановившись на таких важных вопросах, как гарантии безопасности.

Кроме гарантий нынешний мирный план имеет еще два раздела - рамочное соглашение, из 20 пунктов, а также документ по восстановлению послевоенной Украины.

Что важно, до сих пор сложным на переговорах остается вопрос территорий - Украина не соглашается с тем, чтобы вывести свою армию с Донбасса.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Кир Стармер Война в Украине
Новости
Без света трижды в сутки: как будут действовать графики в Киеве 16 декабря
Без света трижды в сутки: как будут действовать графики в Киеве 16 декабря
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе