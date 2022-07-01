Російські війська залишили острів Зміїний, а Україна розриває відносини із Сирією: новини за 30 червня

Україна відновила експорт електроенергії до країн Європейського союзу, російський гарнізон поспішно евакуювався з острова Зміїного, Україна розриває відносини із Сирією. Докладніше про те, що сталося у четвер, 30 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Російські війська покинули острів Зміїний

У ніч проти 30 червня російський гарнізон поспішно евакуювався зі Зміїного двома катерами. Острів охопила пожежа і було чути вибухи. Першим цю інформацію оприлюднило ОК "Південь". У командуванні повідомили, що окупанти залишили Зміїний у результаті чергового етапу військової операції з завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ.

Згодом деокупацію острова підтвердили в Офісі президента. Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що росіян на Зміїному більше немає та опублікував фото охопленого димом острова. У РФ також підтвердили виведення військ зі Зміїного, але назвали це "жестом доброї волі". Нібито російські військові завершили поставлені завдання та вивели свій гарнізон.

Україна відновила експорт електроенергії до ЄС. В уряді планують заробити десятки мільярдів

Україна з 30 червня поновила експорт електроенергії до країн Європейського союзу. Потенціал складає до 2,5 ГВт на суму 70 млрд гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт", - напивав він у Telegram.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про реєстр олігархів

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про реєстр олігархів. Зокрема, про порядок його формування та ведення.

Реєстр вестиметься в електронній формі державною мовою. До нього не вноситимуть дані, які містять державну таємницю та службову інформацію. При цьому дані про олігархів, які вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними.

Україна розриває відносини з Сирією та вводить торгівельне ембарго

Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією, запроваджує торговельне ембарго та інші економічні санкції щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

Міністерство закордонних справ України засудило рішення Сирійської Арабської Республіки визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.

Зеленський підписав закон про скасування безмитного ввезення авто українцями

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення з 1 липня митних зборів, акцизів і 20% ПДВ на імпортні товари. В тому числі, мова йде про ввезення автомобілів громадянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст народного депутата Ярослава Железняка. Як зазначив депутат, закон "з 1 липня набуває чинності в повному обсязі".

Війна до кінця зими. В США оцінили, наскільки очікування Зеленського реальні

В США не бачать можливості закінчення війни Росії проти України до кінця року. Оскільки глава Кремля Володимир Путін хоче продовжувати атаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі в інтерв'ю Bloomberg.

З такою заявою він виступив у відповідь на питання інтерв'юера, чи здійснена така мета, як очікування президента Володимира Зеленського, що війна закінчиться до кінця року.

Україну припече ще сильніше: синоптики прогнозують до 36 градусів тепла

Погода в Україні найближчої доби буде дуже спекотною і небезпечною. Температура повітря підніметься до +35 +36 градусів, а дощів практично не буде.

Яка погода чекає українців у п'ятницю і коли температура почне спадати – читайте в матеріалі Styler.