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Україна розриває відносини з Сирією та вводить торгівельне ембарго

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Україна, Четвер 30 червня 2022 16:14
Україна розриває відносини з Сирією та вводить торгівельне ембарго Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією, запроваджує торговельне ембарго та інші економічні санкції щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Міністерство закордонних справ України засудило рішення Сирійської Арабської Республіки визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.

"Розглядаємо це рішення як недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Не маємо сумнівів, що сирійський режим намагається надати псевдосуб’єктності російським окупаційним адміністраціям на Донеччині та Луганщині на замовлення своїх кураторів в Кремлі", - йдеться в повідомленні МЗС.

Тож у відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Українська сторона також розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії, а також накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

"Наша позиція чітка - ми максимально жорстко реагуємо на будь-які спроби підірвати суверенітет і територіальну цілісність України та захищаємо національні інтереси всіма доступними способами, зокрема і на дипломатичному фронті", - наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У зв’язку із злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу українська сторона закрила посольство України в Дамаску іще в 2016 році, а також в 2018 році наказала закрити посольство Сирії в Києві. Захист інтересів українців в Сирії здійснює українське посольство в Лівані.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Сирії хочуть визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР". Таке рішення влада підтвердила в Міністерстві закордонних справ країни.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, більше жодних стосунків України із Сирією не буде.

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