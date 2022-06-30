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Зеленський підписав закон про скасування безмитного ввезення авто українцями

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Україна, Четвер 30 червня 2022 11:01
Зеленський підписав закон про скасування безмитного ввезення авто українцями Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення з 1 липня митних зборів, акцизів і 20% ПДВ на імпортні товари. В тому числі, мова йде про ввезення автомобілів громадянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст народного депутата Ярослава Железняка.

Як зазначив депутат, закон "з 1 липня набуває чинності в повному обсязі".

Повернення податків і мит

Верховна рада ухвалила урядовий законопроект №7418 21 червня.

Закон відновлює оподаткування, яке було скасовано в березні:

  • для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
  • для підприємств, які не сплачують ввізне мито;
  • для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;

Разом з тим, документ звільняє від сплати збору до Пенсійного фонду Легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним або декількома).

Аргументи уряду

Уряд подав законопроект про поновлення податків на імпорт в кінці травня. За оцінкою Кабміну, до цього часу було ввезено 119 тисяч автомобілів, податкова пільга склала 13 млрд гривень, тобто близько 110 тисяч гривень на кожен автомобіль. До 1 липня всього без мит буде ввезено 240 тисяч автомобілів.

Крім того, пільги закону позбавляли бюджет надходжень 3,5 млрд гривень митних платежів від підприємств і ФОПів.

Міністр фінансів Сергій Марченко неодноразово закликав повернути все на податки на імпорт.

Позиція НБУ

У НБУ вважають, що відновлення мит і податків на імпорт товарів і послуг є важливим кроком на шляху до повернення здатності валютного ринку для самобалансування. Зокрема, це підтримає подальше відновлення виробництва в Україні і дозволить обмежити темпи зростання імпорту, який тисне на валютний ринок, і на міжнародні резерви України.

Крім того, зростуть щомісячні надходження до бюджету. За оцінками Міністерства економіки, вони збільшаться на 3,5 млрд гривень на місяць.

У НБУ вважають, що закон про відновлення податків на імпорт товарів створює підстави для скасування переліку товарів критичного імпорту, який діє з початку російського вторгнення.

Список товарів критичного імпорту переглядався у бік збільшення 18 разів. Сьогодні список товарів критичного імпорту містить близько 90% від усіх товарних категорій.

Нагадаємо, в березні Верховна рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, що ввозяться підприємствами. Також закон звільняв від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.

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