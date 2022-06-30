Війна до кінця зими. В США оцінили, наскільки очікування Зеленського реальні

В США не бачать можливості закінчення війни Росії проти України до кінця року. Оскільки глава Кремля Володимир Путін хоче продовжувати атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі в інтерв'ю Bloomberg.

З такою заявою він виступив у відповідь на питання інтерв'юера, чи здійснена така мета, як очікування президента Володимира Зеленського, що війна закінчиться до кінця року.

"Ми хотіли б, щоб війна закінчилася сьогодні. І вона може закінчитися сьогодні, якщо Путін зробить правильні речі. Але Путін не показує наміру йти на переговори. Він показує наміри, що хоче продовжувати атакувати Україну і досягти військових цілей", - вважає Кірбі.

Він додав, тому США і надалі продовжуватимуть допомагати Україні зміцнювати її оборону спроможність.

Що сказав Зеленський

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський лідерам "Великої сімки" заявив, що хоче завершення повномасштабної війни Росії проти України до настання зими і попросив допомогти в цьому.

Кремль відреагував

Після чого на цю заяву відреагував речник президента РФ Дмитро Пєсков. Той сказав, що українська сторона нібито може припинити війну до кінця доби, але цього "українській владі треба віддати наказ скласти зброю та виконати умови, висунуті Росією".

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