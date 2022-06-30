Україна відбила Зміїний. Чому острів стратегічно важливий

Острів Зміїний звільнено від російських окупантів. Внаслідок успішних дій ЗСУ армія окупанта втратила контроль над частиною акваторії Чорного моря.

Усі подробиці деокупації Зміїного - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Війська РФ залишили острів під звуки вибухів

У ніч проти 30 червня російський гарнізон поспішно евакуювався зі Зміїного двома катерами. Острів охопила пожежа і було чути вибухи. Першим цю інформацію оприлюднило ОК "Південь".

У командуванні повідомили, що окупанти залишили Зміїний у результаті чергового етапу військової операції з завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ.

Згодом деокупацію острова підтвердили в Офісі президента. Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що росіян на Зміїному більше немає та опублікував фото охопленого димом острова.

БУМ!



На Зміїному росіян більше немає. ЗСУ провели чудову операцію. Все буде . pic.twitter.com/2LgztHLFJe — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 30, 2022

У РФ також підтвердили виведення військ зі Зміїного, але назвали це "жестом доброї волі". Нібито російські військові завершили поставлені завдання та вивели свій гарнізон.

Чому Зміїний був важливим для агресора

З втратою острова Росія також втратила контроль над північно-західною частиною акваторії Чорного моря.

Після затоплення українськими військовими крейсера "Москва" командування країни-окупанта розраховувало перетворити Зміїний на базу з протиповітряною обороною для прикриття можливої ​​висадки свого десанту до Одеси чи Придністров'я.

Розміщення ракетних комплексів на острові дозволило б продовжувати обстріл як надводних, так і наземних цілей на території України.

Звільнивши Зміїний, Україна нівелювала весь Чорноморський флот РФ у цій частині акваторії Чорного моря, практично при цьому не маючи свого. Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко.

"Тепер росіяни нічого не можуть зробити в акваторії, окрім, на жаль, обстрілів українських міст ракетами "Калібр" зі своїх кораблів. Але з погляду висадки десанту вони неспроможні в цій частині моря", - зазначив Денисенко.

Успішна операція ЗСУ

Українська військова операція зі звільнення Зміїного тривала протягом останніх тижнів. Метою була повна деокупація його території.

У зведеннях регулярно з'являлася інформація про масовані удари ЗСУ по острову, знищення живої сили та техніки, у т.ч. зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1", станції радіолокації.

За даними розвідки, на Зміїному було розміщено підрозділи ППО, підрозділи з реактивними системами залпового вогню, катерну групу та підрозділи спецпризначення РФ.

Остаточно вибити армію агресора зі Зміїного допомогла українська САУ "Богдана". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі операції.

"Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний", - заявив сьогодні Залужний.

Острів захопили в перший день війни

Росія почала атаку на Зміїний ввечері 24 лютого. До острова підійшов крейсер "Москва" із вимогою до його захисників здатися в полон. Однак вони відмовилися фразою про російський військовий корабель, яка стала крилатою. Після чого з крейсера розпочався артобстріл.

Внаслідок вся інфраструктура на Зміїному була зруйнована, зв'язок островом зник, але українські морпіхи змогли відбити ще дві атаки. Після кількох годин бою російські окупанти все ж таки захопили острів.

Спочатку повідомлялося про загибель усіх українських прикордонників та морських піхотинців зі Зміїного. Усього там перебувало понад 80 осіб.

Незабаром стало відомо про те, що вони у полоні. Також у полон потрапили моряки рятувального судна "Сапфір", яке окупанти захопили під час спроби забрати військових із острова. 24 березня в результаті обміну полоненими частина захисників Зміїного та моряки повернулися додому.