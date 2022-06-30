ru ua
Чт, 30 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про реєстр олігархів

Новость на русском →
Київ, Четвер 30 червня 2022 09:39
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про реєстр олігархів Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про реєстр олігархів. Зокрема, про порядок його формування та ведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента від 29 червня.

Реєстр вестиметься в електронній формі державною мовою. До нього не вноситимуть дані, які містять державну таємницю та службову інформацію.

При цьому дані про олігархів, які вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними.

Відомості про олігархів включатимуть ПІБ, дату і місце народження, ідентифікаційні дані, реквізити паспортів та інше, а також обґрунтування визнання особи олігархом.

До реєстру вноситимуться рішенням Ради нацбезпеки і оборони. При цьому РНБО за десять днів попереджатиме потенційних олігархів, яких вноситимуть реєстр.

Водночас виключати з реєстру олігархів будуть також за рішенням РНБО.

До реєстру матимуть доступ декларанти, реєстратори, співробітники подання і адміністратора реєстру, а також голова, секретар і члени РНБО, і посадові особи і працівники інших державних органів.

Нагадаємо, в травні РНБО схвалила положення про реєстр олігархів.

Верховна рада прийняла закон про олігархів у вересні 2021 року. Документ крім усього іншого передбачає створення спеціального реєстру.

Передбачалося, що перших олігархів в Україні офіційно назвуть у травні цього року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський РНБО олигарх
NEWS
Британська розвідка назвала центр боїв за Донбас
Британська розвідка назвала центр боїв за Донбас
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією