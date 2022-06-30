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Україна відновила експорт електроенергії до ЄС. В уряді планують заробити десятки мільярдів

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Україна, Четвер 30 червня 2022 10:46
Україна відновила експорт електроенергії до ЄС. В уряді планують заробити десятки мільярдів Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна з 30 червня відновила експорт електроенергії до країн Європейського союзу. Потенціал складає до 2,5 ГВт на суму 70 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

"Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт", - напивав він.

Як зазначив прем'єр, енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає практичний результат. Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину.

"Потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, за даними Міненерго, Україна своєю електроенергією може замістити поставки російського газу в Європу на 17% і допомогти європейським партнерам позбутися залежності від енергоносіїв з Росії.

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