Україна відновила експорт електроенергії до ЄС. В уряді планують заробити десятки мільярдів

Україна з 30 червня відновила експорт електроенергії до країн Європейського союзу. Потенціал складає до 2,5 ГВт на суму 70 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram .

"Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт", - напивав він.

Як зазначив прем'єр, енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає практичний результат. Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину.

"Потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік", - додав Шмигаль.