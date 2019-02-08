Росіян виключать зі списку спостерігачів на виборах в Україні, - ОБСЄ

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Громадян РФ виключать у зв'язку з відмовою Києва в їх акредитації

Двоє громадян Росії виключать зі списку спостерігачів на виборах в Україні у зв'язку з відмовою у їх акредитації. Про це заявив у п'ятницю представник Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Томас Раймер, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо, як це було оголошено українською владою, ці дві людини не будуть акредитовані в якості спостерігачів, то в місії буде 90 довгострокових спостерігачів", - сказав він.

Нагадаємо, вчора Верховна рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.

Також напередодні в Бюро з демократичних інститутів і прав людини висловили жаль з цього приводу. В організації підкреслили, що спостерігачів у місії з контролю за виборами представляють свої країни, а всю ОБСЄ.

Додамо, що ЗМІ повідомляли, що на президентські вибори в Україні у складі місії спостерігачів від ОБСЄ можуть прибути росіянки Христина Богданова і Єлизавета Борисова. Повідомлялося, що Богданова і Борисова прилетять до Києва 11 лютого. Вони представляють Російський фонд вільних виборів і Російський громадський інститут виборчого права і будуть спостерігачами у складі Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ.