Вибори-2019: спостерігачів з РФ можуть відправити всупереч забороні

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ЗМІ повідомляють, що як мінімум двох росіянок відправлять на українські вибори

На президентські вибори в Україні у складі місії спостерігачів від ОБСЄ можуть прибути росіянки Крістіна Богданова і Єлизавета Борисова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

За даними джерел "Комерсанта", Богданова і Борисова прилетять до Києва 11 лютого. Вони представляють Російський фонд вільних виборів і Російський громадський інститут виборчого права і будуть спостерігачами у складі Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) при ОБСЄ.

Також повідомляється, що їх кандидатури вибрали не випадково, так як до України не пускають чоловіків з Росії. Крім того, вони є співробітницями неурядових організацій. "Комерсант" пише, що Росія могла відмовитися від участі у спостережній місії, але вирішила не робити цього.

Нагадаємо, вчора Верховна рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.

Також напередодні в Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) висловили жаль з цього приводу. В організації підкреслили, що спостерігачі у місіях з контролю за виборами представляють не свої країни, а всю ОБСЄ.