В ОБСЄ відреагували на заборону російським спостерігачам працювати на виборах в Україні

Фото: ОБСЄ (flickr_com_oscepa)

Рішення суперечить зобов'язанням ОБСЄ, вважають в організації

Директор Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Ингибьорг Солур Гісладоттір висловила жаль з приводу рішення української влади заборонити російським громадянам брати участь в місії зі спостереження за виборами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

Як зазначила директор БДІПЛ, "рішення відмовити в акредитації громадянам однієї держави безпрецедентно і суперечить зобов'язанням членів ОБСЄ запрошувати спостерігачів з будь-яких інших країн-учасниць ОБСЄ, які можуть побажати спостерігати за ходом виборів в тій мірі, в якій це дозволено законом".

Вона також нагадала, що спостерігачі, які беруть участь у місіях з контролю за виборами, не представляють свої країни, а всю ОБСЄ. Вони зобов'язані слідувати методології БДІПЛ зі спостереження за виборами і пов'язані суворим кодексом поведінки, в тому числі повинні залишатися строго неупередженими і жодним чином не втручатися у виборчий процес.

Нагадаємо, Верховна рада України 7 лютого прийняла закон, що забороняє громадянам країни-агресора або країни-окупанта брати участь у спостереження за виборами всіх рівнів в Україні.

Додамо, що спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер змінив свою позицію щодо присутності російських спостерігачів на виборах в Україні.