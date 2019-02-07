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Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні

Новини » Вибори 2019    07.02.2019 - 13:59
Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні
Фото: засідання Ради (Віталій Носач/РБК-Україна)

Росіянам заборонили бути спостерігачами на виборах президента, Ради і місцевих виборах

Парламент прийняв за основу і в цілому законопроект №9524 "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 232 парламентаря.

Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні

Так, проектом пропонується закони "Про вибори президента", "Про вибори народних депутатів України", "Про місцеві вибори" доповнити відповідними нормами. Передбачити, що офіційним спостерігачем не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною радою державою-агресором або державою-окупантом; особа, пропозиції по якій ініційовані або внесені державою, визнаною ВР державою-агресором або державою-окупантом.

Крім того, передбачається встановити, що офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) РФ; особа, пропозиції по якій ініційовані або внесені Росією.

Нагадаємо, в Раді 4 лютого зареєстрували законопроект №9524 "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019.

Як писало РБК-Україна раніше, в Службі зовнішньої розвідки повідомляли, що РФ додатково виділила своїм спецслужбам 350 млн доларів для реалізації підривної діяльності на виборах в Україні в 2019 році.

Відзначимо, комітет ВР із закордонних справ рекомендував парламенту прийняти цей закон за основу і в цілому.

Підкреслимо також, у парламенті розраховують, що прийняття закону про заборону громадянам РФ спостерігати за виборами в Україні зможе зменшити кількість провокацій під час виборчих кампаній в 2019 році.

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Теми: Засідання Ради
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборынаблюдателиВерховна Рада
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