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У Кремлі назвали місце проведення наступного нормандського саміту

Новини » В світі     10.12.2019 - 06:42
У Кремлі назвали місце проведення наступного нормандського саміту
Ілюстративне фото (kremlin.ru)

Зустріч лідерів Росії, Німеччини, Франції та України запланована через чотири місяці

Наступний саміт "нормандської четвірки" може відбутися в Берліні. Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на російський ЗМІ.

Зустріч лідерів Росії, Німеччини, Франції та України запланована через чотири місяці.

"По-моєму, Берлін", - відповів Пісків питання про місце проведення наступної нормандської зустрічі.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, у Парижі відбуся зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції і Росії вперше за останні три роки зібралися за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей. В рамках саміту також відбулася перша двостороння зустріч Зеленського і Путіна.

За підсумками саміту Зеленський заявив, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі.

Також Зеленський запропонував створити окрему підгрупу в Мінську, яка буде займатися виключно питанням поетапного контролю над українським кордоном.

Говорячи про результати переговорів з Путіним щодо газу, Зеленський зазначив, що питання транзиту розблоковано, а деталі угоди будуть обговорюватися на рівні радників.

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