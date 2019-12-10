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Зеленський назвав головний програш України у Мінську

Новини » Політика     10.12.2019 - 02:57
Зеленський назвав головний програш України у Мінську
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент не бачить проблем в формулі Штайнмаєра

Президент України Володимир Зеленський під час нормандської зустрічі запропонував створити окрему підгрупу в Мінську, яка займається виключно питанням поетапного контролю над українським кордоном. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент хоче, щоб цей етап закінчився до виборів.

"Я запропонував створити окрему підгрупу в Мінську, яка займається викключно питанням поетапного контролю українського кордону. Я хотів би, щоб цей етап завершився до виборів. У президента РФ позиція в Мінську узгоджена, на жаль. Це найскладніша ситуація і найголовніший програш для України в Мінську. Це кордон - те, що було підписано (в Мінських домовленостях - ред.)", - сказав він.

"Але є різні аргументи. Тобто я не бачу проблем в формулі Штайнмаєра. Її не було в Мінську. Тобто компроміс за компроміс. Мені здається, що так справедливо, але у нього інше бачення", - додав Зеленський.

Новина доповнюється.

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