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У Кремлі розповіли деталі зустрічі Путіна і Зеленського тет-а-тет

Новини » Політика     10.12.2019 - 15:09
У Кремлі розповіли деталі зустрічі Путіна і Зеленського тет-а-тет
Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Зустріч Путіна і Зеленського була короткою і пройшла без перекладачів

Перша зустріч президентів Росії і України - Володимира Путіна і Володимира Зеленського - у форматі тет-а-тет проходила без перекладача. Про це розповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, зустріч один на один була короткою і на ній не було перекладачів.

"Вони залишилися один на один, це було коротке спілкування, тому що вже далі туди президент Макрон увійшов і запросив на продовження "нормандського формату", - зазначив Пєсков.

За його словами, на цій зустрічі президенти Росії і України обговорили питання двосторонніх відносин.

"Це було ділове, прагматичне спілкування, досить відкрите, де сторони прямо заявляли про свої позиції, про незгоду один з одним з цілої низки питань... Ми сподіваємося, що це стане хорошим початком для конструктивного спілкування в ім'я розв'язання тих складних проблем, які зараз стоять між Москвою і Києвом", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що питання транзиту газу було розблоковано на двосторонній зустрічі Зеленського з Путіним.

Відзначимо, наступна зустріч Зеленського і Путіна пройде, як мінімум, не пізніше ніж через чотири місяці на нормандському саміті в Берліні.

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