Зеленський розповів, коли обговорять питання повернення Україні контролю за кордоном

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський наполягав на необхідності відновлення Україною контролю за державним кордоном

Питання повернення Україні кордону буде обговорюватись на наступній зустрічі. Про це за підсумками нормандської зустрічі заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент зазначив, що наполягав на необхідності відновлення Україною контролю за кордоном.

"Сьогодні я наполягав на необхідності відновлення Україною контролю за державним кордоном. Впевнений, що ми повернемось до вирішення питання на наступній зустрічі в нормандському форматі через 4 місяці", - заявив Зеленський.

Також за словами Зеленського, безстрокове припинення вогню на Донбасі має розпочатись до кінця 2019 року.

"Сьогодні Україна, Німеччина, Франція та Російська Федерація погодили дуже важливі речі. Перше - невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на Сході. Це повне всебічне та безстрокове припинення вогню, яке повинно розпочатись до кінця 2019 року", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, за підсумками нормандської зустрічі президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що особливий статус Донбасу повинен бути закріплений в Конституції України.

Напередодні саміту "нормандської четвірки" міністр закордонних справ Росії Сергій Ларвов заявив, що Москва чекає додаткових домовленостей від нормандського саміту. При цьому він підкреслював, що російська сторона в Парижі буде вимагати прямого діалогу між Києвом і представниками окупованого Донецька і Луганська.