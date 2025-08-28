RU

Российского посла вызвали на "ковер" в Британию из-за ударов по Киеву, - СМИ

Фото: последствия атаки РФ по дипломатическому учреждению (x.com/andrii_sybiha)
Автор: Ірина Глухова

Российского посла в Великобритании Андрея Келина вызвали в Министерство иностранных дел из-за массированного обстрела Киева войсками РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как сообщает издание, поводом стали серьезные повреждения здания Британского совета в столице Украины в результате ночных ударов.

Ожидается, что Келин проведет встречу с представителями МИД, но не с министром или его заместителями.

 

Что известно об атаке

Напомним, этой ночью российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе и "Кинжалами".

Под ударом страны-террориста оказались дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что россияне умышленно повредили здание представительства Евросоюза, который поддерживает Украину в войне. Однако европейское сообщество этим не запугать.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Россия нанесла удар по дипломатам - в прямом нарушении Венской конвенции.

Глава украинского МИД отметил, что ситуация требует не только осуждения со стороны ЕС, но и реакции всего мира, добавив, что Украина выражает солидарность с коллегами из ЕС и готова оказать им помощь.

