Російського посла викликали на "килим" до Британії через удари по Києву, - ЗМІ

Що відомо про атаку

Нагадаємо, цієї ночі російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема й "Кинджалами".

Під ударом країни-терориста опинилися дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що росіяни навмисне пошкодили будівлю представництва Євросоюзу, який підтримує Україну у війні. Проте європейську спільноту цим не залякати.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Росія завдала удару по дипломатах - у прямому порушенні Віденської конвенції.

Голова українського МЗС зазначив, що ситуація потребує не лише осуду з боку ЄС, а й реакції всього світу, додавши, що Україна висловлює солідарність із колегами з ЄС і готова надати їм допомогу.