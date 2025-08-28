UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Російського посла викликали на "килим" до Британії через удари по Києву, - ЗМІ

Фото: наслідки атаки РФ по дипломатичній установі (x.com/andrii_sybiha)
Автор: Ірина Глухова

Російського посла у Великій Британії Андрія Келіна викликали до Міністерства закордонних справ через масований обстріл Києва військами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Як повідомляє  видання, приводом стали серйозні пошкодження будівлі Британської ради у столиці України внаслідок нічних ударів. 

Очікується, що Келін проведе зустріч із представниками МЗС, але не з міністром чи його заступниками.

Що відомо про атаку

Нагадаємо, цієї ночі російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема й "Кинджалами".

Під ударом країни-терориста опинилися дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що росіяни навмисне пошкодили будівлю представництва Євросоюзу, який підтримує Україну у війні. Проте європейську спільноту цим не залякати.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Росія завдала удару по дипломатах - у прямому порушенні Віденської конвенції.

Голова українського МЗС зазначив, що ситуація потребує не лише осуду з боку ЄС, а й реакції всього світу, додавши, що Україна висловлює солідарність із колегами з ЄС і готова надати їм допомогу.


ВеликобританіяПосольство РФВійна в Україні