Российский флаг и эмблема "Вагнера": в Болгарии нашли базу боевиков

В Болгарии общественная ассоциация BOEC обнаружила вблизи села Кладница в Перницкой области объект, связанный с российской ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite .

Георгий Георгиев, глава BOEC, рассказал, что здание в горах над Кладницей, по мнению активистов, служит базой для "террористической деятельности". Он рассказал, что объект усиленно охранялся патрулями с собаками.

Отмечается, что лица, которые находились на объекте, были одеты в форму с эмблемой "Вагнера". Кроме того, на здании заметили и российский флаг.

"Люди вокруг дома носят одежду и головные уборы с логотипом российской военизированной террористической организации "Вагнер", которая находится под контролем российских спецслужб", - подчеркнул Георгиев.

Активисты предполагают, что присутствующие на объекте лица могут быть действующими или бывшими сотрудниками службы безопасности. По их мнению, это может объяснять, почему никаких мер против них до сих пор не было принято.

В BOEC подали заявление в Министерство внутренних дел Болгарии, в котором сообщили о присутствии вооруженных лиц и использовании символики российской ЧВК на территории страны.