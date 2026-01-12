ua en ru
На танкере "теневого флота" нашли экс-военных ГРУ и "Вагнера", - расследование

Понедельник 12 января 2026 18:51
UA EN RU
На танкере "теневого флота" нашли экс-военных ГРУ и "Вагнера", - расследование Иллюстративное фото: бойцы ЧВК "Вагнер" (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На российском танкере "теневого флота", который Украина атаковала в Средиземном море, обнаружили двух бывших военных ГРУ и ЧВК "Вагнер", которые могли заниматься шпионажем в европейских водах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр "Досье".

Обнаруженные "охранники" - россияне Александр Малахов и Виктор Александров - не были моряками и ранее служили в спецназе ГРУ и ЧВК "Вагнер", участвовали в боевых операциях в Сирии и активно пересекали границу Украины после начала войны.

Известно, что они присоединились к команде перед отправлением из порта Усть-Луга 6 сентября 2025 года. В документах они не указаны как моряки: нет дипломов и квалификаций для работы на судне.

Александр Малахов, 1975 года рождения, служил в 22-й отдельной гвардейской бригаде спецназначения ГРУ, позже работал в компании-операторе аэропорта Ростова-на-Дону. В феврале 2024 года прилетел из Сирии, где мог работать как наемник.

Виктор Александров, 1965 года рождения, крымчанин, долго жил в Екатеринбурге. Участвовал в группе "Вагнер", был в Сирии, передвигался на военном самолете РФ Ил-76. С 2015 года более 200 раз пересекал границу Украины, в том числе посещал оккупированные территории.

Возможные задачи на борту

По мнению экспертов, присутствие Малахова и Александрова могло не касаться охраны танкера: в предыдущих рейсах вооруженных людей на Qendil не было, так же во время атаки 19 декабря.

Так, по данным профессора Кари Ага-Миклебоста (Норвегия), через маршрут Qendil, который проходил Суэцкий канал и Аденский залив, они могли собирать разведывательные данные и контролировать передвижение судов в европейских водах.

Ранее спецслужбы сообщали, что на других танкерах "теневого флота" также были наемники Moran Security, которые могут вести разведку в европейских водах, запускать дроны и контролировать команды кораблей, где преимущественно работают иностранцы.

Что известно об атаке на Qendil

Украина нанесла удар по кораблю Qendil в декабре 2025 года. Данная атака Украины стала первым случаем поражения танкера "теневого флота" в Средиземном море, тогда как ранее подобные удары происходили только в Черном море и по объектам нефтяной инфраструктуры России.

Атака по российским танкерам в Черном море

В ноябре 2025 года СБУ трижды за две недели атаковали российские танкеры "теневого флота" в Черном море.

В частности, 29 ноября источники РБК-Украина сообщали, что украинские морские дроны Sea Baby ударили по танкерам Kairo и Virat "теневого флота" РФ в акватории Черного моря.

Оба судна были пустыми и направлялись на загрузку в Новороссийск. В результате атаки танкеры были выведены из строя, танкер Kairo пытались отбуксировать в Болгарию, но там он окончательно потерпел крушение.

